«Слепота на тарелке». Как сырые морепродукты лишают зрения?

Специалисты из Китая выявили ранее неизвестный вирус POH-VAU, присутствующий в рыбе и креветках. Как сообщается в публикации издания «Nature Microbiology», патоген способен инфицировать человека и провоцировать развитие редкого офтальмологического заболевания.

По мнению исследователей, заражение вероятнее всего происходит через употребление сырых морепродуктов. Почти у 70% инфицированных медики фиксировали устойчивое повышение давления внутри глаз, сопровождаемое активным воспалительным процессом. В ряде случаев такие осложнения приводили к необратимой утрате зрения.

Ранее в научной среде считалось, что подобные вирусы представляют угрозу исключительно для обитателей морей и не способны заражать людей. Однако результаты новой работы опровергают прежние представления об их безвредности для человека.

