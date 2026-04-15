«Сумка против когтей». В Эстонии велосипедист выжил после нападения медведя
В Эстонии медведь стащил с велосипеда возвращавшегося из магазина мужчину
В уезде Ляэне-Вирумаа на велосипедиста напал медведь. Об этом сообщает эстонское издание Maaleht. Трагедии удалось избежать благодаря проезжавшему мимо автомобилисту.
Происшествие случилось в пятницу, 10 апреля, когда мужчина ехал домой на велосипеде после посещения магазина. На асфальтированной дороге, примерно в двух километрах от деревни Вяйке-Маарья, он неожиданно встретил дикого зверя. По данным прессы, медведь погнался за человеком, после чего сбросил его с двухколесного транспорта.
Велосипедист пытался обороняться от хищника с помощью сумки, однако силы оказались неравными. В критический момент рядом проезжала машина — водитель громко посигналил, и медведь убежал. В итоге пострадавший отделался порванной одеждой и рюкзаком, а также легкими травмами. Госпитализация ему не потребовалась.
Охотники отмечают, что популяция медведей в Эстонии сейчас растет, и молодые особи все чаще выходят к людям. При этом в конце сентября 2025 года Таллиннский окружной суд приостановил действие разрешения на отстрел животных в текущем сезоне.
