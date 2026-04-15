«Размахивал топором в 10 метрах от песочницы». В Ступино задержали 46-летнего дебошира

В подмосковном городе Ступино сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого местного жителя, который бегал с топором в непосредственной близости от детской игровой зоны. Информацию предоставили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.

Происшествие зафиксировали во дворе многоквартирного дома, расположенного на улице Овражная. Согласно данным с камер видеонаблюдения, 46-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, хаотично размахивал топором, создавая серьезную угрозу для прохожих и детей.

Прибывшие на вызов бойцы вневедомственной охраны попытались его успокоить, однако злоумышленник оказал сопротивление. Тем не менее силовики быстро обезвредили нарушителя и передали его в руки полиции.

Сам задержанный в свое оправдание заявил, будто бы пытался «разогнать демонов». К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент полицейские устанавливают все детали произошедшего.

Ранее сообщалось о том, что психиатр заявила, что весеннее обострение делает людей опасными.