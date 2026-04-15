Не диета, а сон: звезда «Универа» рассказала, как возвращает форму после застолий

После праздников вернуть тонкую талию мечтают многие, но звезда «Универа» Мария Кожевникова раскрыла свою реальную формулу — и она начинается не с диеты и не с тренажеров. В беседе с Общественной Службой Новостей актриса призналась : первое, что она делает для быстрого похудения, — восстанавливает режим сна.

По ее словам, вся гормональная система перезагружается именно во сне. Поэтому засиживаться допоздна — главный враг. Кожевникова честно признается, что как творческий человек сама грешит ночным бодрствованием, но активно с этим борется. Дальше — питание и витамины. Она регулярно сдает анализы, чтобы точно знать, каких микроэлементов не хватает организму, и не пить добавки наугад.

Разумеется, без движения тоже никуда. Актриса обязательно подключает кардиотренировки и другие виды активности. Но фишка не в изнурении себя, а в комплексном подходе.

И главный вывод, которым Кожевникова делится в конце: вся красота человека идет изнутри. Не в смысле «позитивного мышления», а буквально — из исправного сна, сбалансированного нутриентного фона и адекватных нагрузок. Праздничные килограммы уходят не потому, что вы месяц голодаете, а потому, что организм приходит в равновесие. И восстанавливать это равновесие она советует не с жесткой диеты, а с темной спальни и нормальных восьми часов.

