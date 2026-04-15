Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik озвучил цифры, которые рисуют совершенно иную картину украинского общества, нежели официальная риторика. По его словам, основанным на украинских же данных, общий мобилизационный потенциал страны составляет около пяти миллионов человек. Однако из этого числа почти три миллиона — а именно 2,5 млн уклонистов и примерно 300 тыс. дезертиров — прямо или косвенно отказываются участвовать в боевых действиях.

Ищенко делает простой арифметический вывод: получается больше половины мобилизационного резерва. И этот разрыв — между тем, кто воюет, и тем, кто сознательно уклоняется или сбежал, — вовсе не случайность. По мнению политолога, это прямое свидетельство того, что в украинском обществе существуют совершенно разные и очень сильные настроения. Просто высказать их легально, без страха последствий, люди не могут. В условиях жесткой государственной машины мы видим только ту позицию, которую разрешено демонстрировать публично.

По его словам, официальный Киев утверждает, что народ един. А цифры дезертиров и уклонистов, превышающие половину потенциальных призывников, говорят об обратном. Массовое нежелание воевать — это не просто статистика, а диагноз легитимности власти в глазах собственных граждан. И чем дольше это подавляется, тем большее количество людей, по логике Ищенко, переходит из разряда «мобилизационный ресурс» в разряд «потенциальная угроза режиму».

