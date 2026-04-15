Трамп в Европе токсичен: политолог пояснил, что визит Вэнса ухудшил позиции Орбана

Венгрия преподнесла политическим аналитикам сюрприз, который поначалу кажется парадоксальным. Виктор Орбан и его партия «Фидес» потерпели поражение на парламентских выборах, хотя, казалось бы, имели в руках мощный козырь — личную поддержку действующего президента США Дональда Трампа. Но на практике этот козырь обернулся бумерангом. Объяснение дал политический обозреватель Грег Вайнер, и оно звучит убийственно просто: сегодня Трамп в Европе настолько токсичен, настолько непопулярен, что его одобрение стало «печатью смерти» для любого кандидата. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Будапешт, призванный продемонстрировать трансатлантическое плечо, только усугубил ситуацию. До этого приезда соцопросы показывали преимущество оппозиции 53% против 39%. После отлета Вэнса разрыв вырос до пугающих 57% на 36%. Венгры не просто проигнорировали американские призывы — они демонстративно отвернулись от них.

Политолог пояснил, каковы последствия этого политического землетрясения. Самое очевидное — Орбан, которого многие привыкли считать непотопляемым, «захромал на обе ноги». Причем не в последнюю очередь благодаря поддержке, которая должна была его спасти. Но есть и более глубокая причина. Венгерский электорат, особенно молодежь, оказался полностью зациклен на Брюсселе, а не на Вашингтоне. Годы вынужденной эмиграции — когда люди уезжали работать в Германию, Италию, Англию — создали колоссальный запрос на перемены внутри страны. Венгры больше не хотят никуда уезжать. Они хотят жить и работать дома. Орбан, даже при всей своей харизме и поддержке Трампа, не смог дать им этой уверенности.

По его мнению, благословение американского президента не просто не сработало, а ускорило поражение. Сам Трамп, по оценкам обозревателей, превращается в «хромую утку» — фигуру, чей политический вес стремительно тает. И эту «хромоту» он передал Орбану, который проиграл оппозиции, возглавляемой Петером Мадьяром. Выборы в Венгрии показали простую вещь: в Европе сегодня свои ветра, и они дуют не из Вашингтона. Даже самые крепкие союзы с американскими лидерами не спасут, если ты не слышишь собственную улицу.

