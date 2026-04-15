«Смертельный окрас». Серфингистка столкнулась на Бали с одной из самых ядовитых змей в мире

Россиянка Лия, находящаяся на Бали, сообщила РИА Новости о неожиданной встрече с крайне ядовитой морской змеей в прибрежных водах популярной локации Чангу. Девушка занималась серфингом, когда заметила опасного обитателя океана.

Лия призналась, что ее внимание привлек необычный окрас рептилии — тело покрывали контрастные черно-белые полосы.

«Это был первый раз, когда я видела змею на Бали. Я не знала, что это за вид и ядовита ли она», — поделилась с агентством россиянка, которая живет на острове уже больше года.

Позже она выяснила, что ей повстречался желтогубый плоскохвост. Эта морская змея входит в число самых ядовитых в мире.

Данный вид широко распространен в акваториях Индийского и Тихого океанов, в том числе у берегов Индонезии. Яд плоскохвоста — мощнейший нейротоксин, который поражает нервную систему и блокирует передачу сигналов к мышцам. Укус такой змеи способен вызвать паралич, остановку дыхания и без своевременной медицинской помощи привести к смерти.

Ранее герпетолог Черлин сообщил, что проснувшиеся в Подмосковье змеи в брачный период не опасны.