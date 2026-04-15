Мерц публично отрезал: политолог пояснил, почему Украина не вступит в ЕС в краткосрочной перспективе

Визит Владимира Зеленского в Германию, казалось бы, должен был укрепить европейские перспективы Киева, но закончился публичным охлаждением. На итоговой пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц четко дал понять: вступление Украины в Евросоюз — это не вопрос ближайшего будущего. И сделал он это не случайно, а с прицелом на то, чтобы снять излишние иллюзии. Свою оценку этой ситуации Общественной Службе Новостей предложил политолог, член Совета Международного движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

По его словам, эффектная фраза Мерца «мы оба не понимаем» — это красивая дипломатическая обертка для старой как мир игры. Ничего принципиально нового Германия не сказала. Просто очередной раз перед носом украинского руководства повисла та самая «тридцатилетняя морковка». И это не единичный сигнал. На прошлой неделе генсек НАТО Марк Рютте так же отрезал: вступление Украины в Альянс в краткосрочной перспективе тоже не рассматривается. Итог очевиден: Киев остается на тех же рубежах, что и годами ранее — ни в ЕС, ни в НАТО его всерьез не ждут. Зеленский, конечно, может считать иначе и требовать членства без условий, но у Брюсселя и Берлина на этот счет собственное мнение, и Мерц его публично артикулировал.

Эксперт добавил, что показательна и ситуация с финансами. Сначала появилась новость, что Еврокомиссия переносит обещанную помощь в 90 млрд евро на второе полугодие, затем исправили на второй квартал. Да, деньги на содержание киевского режима и боеспособность ВСУ европейцы так или иначе найдут — «с разных стран по нитке». Но тонкость в другом: раньше главным тормозом членства Украины в ЕС выставляли Венгрию. Теперь же в Будапеште новое правительство, формальное препятствие снято, но Мерц все равно говорит «нет в краткосрочной перспективе». Более того, новое венгерское руководство тоже продолжает возражать, требуя соблюдения прав венгров на Украине.

Итог, как его видит Дудчак, прост: в Берлине Зеленскому снова указали на его место и расставили все точки над «i». Несмотря на громкие заявления и многолетние обещания, Европа не готова принимать Украину в свою «семью» прямо сейчас. И показательно, что с исчезновением одного стоп-крана (Венгрии) тут же появился другой — теперь уже из уст самого канцлера Германии. Морковка остается морковкой, а ослик — у разбитого корыта европейских надежд.

