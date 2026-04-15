«Зеленый убийца». Жителей Подмосковья предупредили об опасности борщевика

Терапевт Красногорской клинической больницы Екатерина Сысоева заявила, что попадание сока борщевика в глаза может лишить человека зрения. По её словам, «это приводит к воспалению и повреждению роговицы, что иногда заканчивается потерей зрения». В беседе с NEWS.ru медик уточнила, что такие случаи крайне редки, но возможны.

Кроме того, при контакте с кожей растение способно вызвать тяжелейшую аллергию вплоть до анафилактического шока или химические ожоги. Особую опасность борщевик представляет для детей: их кожа более нежная и чувствительна к токсинам. Врач советует летом на природе носить закрытую одежду и перчатки. При попадании сока нужно немедленно промыть пораженное место водой с мылом, а если появились болезненные волдыри или язвы — срочно обратиться к специалисту.

Ранее сообщалось о том, что нейросеть помогает находить и уничтожать борщевик в Подмосковье.