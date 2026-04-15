Россиянам рассказали, как майские выходные отразятся на зарплатах
Депутат Госдумы Стенякина: майские праздники не повлияют на оклады
В мае жителей России ожидают сразу несколько периодов праздничных дней. В итоге календарь «лишится» двух будней. При этом, как заверила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, майские праздники никак не повлияют на размер окладов. Ее цитирует информационное агентство ТАСС.
Парламентарий также напомнила, что для сотрудников со сдельной системой оплаты труда предусмотрена денежная компенсация за дополнительные выходные в праздничные дни. Она уточнила: порядок начисления премий в таких ситуациях определяется внутренними правилами каждой конкретной организации.
Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, работники на окладе не должны терять в заработке в те месяцы, где присутствуют нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», которые устанавливаются правительством РФ, резюмировала Екатерина Стенякина.
