Россиянам рассказали, как майские выходные отразятся на зарплатах

В мае жителей России ожидают сразу несколько периодов праздничных дней. В итоге календарь «лишится» двух будней. При этом, как заверила депутат Госдумы Екатерина Стенякина, майские праздники никак не повлияют на размер окладов. Ее цитирует информационное агентство ТАСС .

Парламентарий также напомнила, что для сотрудников со сдельной системой оплаты труда предусмотрена денежная компенсация за дополнительные выходные в праздничные дни. Она уточнила: порядок начисления премий в таких ситуациях определяется внутренними правилами каждой конкретной организации.

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ, работники на окладе не должны терять в заработке в те месяцы, где присутствуют нерабочие праздничные дни, а также «дополнительные выходные», которые устанавливаются правительством РФ, резюмировала Екатерина Стенякина.

