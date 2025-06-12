Почему 13 июня обходили злых людей: народные приметы и поверья на Ермия Команского
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Церковь 13 июня чтит память мученика Ермия Команского. В народе дату называют Еремей Распрягальник. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
О жизни святого Ермия сохранилось не так много достоверных сведений. Известно, что он был епископом города Команы Понтийские, расположенного в Малой Азии. Время его епископства приходится на период гонений на христиан в Римской империи, вероятно, на III век.
Святой Ермий отличался благочестием, мудростью и заботой о своей пастве. Он проповедовал христианское учение, обращая многих язычников ко Христу. Его деятельность вызвала гнев языческих властей, и он был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Ермий остался верен Христу и не отрекся от своей веры. В конечном итоге, он был обезглавлен за исповедание Христа.
В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные святому. Верующие обращаются к святому Ермию с молитвами об укреплении в вере, о помощи в преодолении трудностей и исцелении от болезней. В народной традиции этот день связывается с началом сенокоса.
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Приметы
- Задул влажный ветерок — к непогоде;
- Пауки активно работают — погода переменится;
- Оводы сильнее начинают кусаться — скоро будет дождь;
- Сильная роса — к ясному дню;
- Роса быстро высохла — скоро польет;
- Густой туман после восхода не исчезает — погода ухудшится;
- Цветет калина — начинается интенсивный клев язя;
- Кукушка кукует — будет хорошая погода;
- Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — завтра будет ясный день;
- Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра;
- Нет росы вечером — ждите завтра дождя;
- В этот день не запрягали лошадь, а дальние поездки откладывали на потом;
- Нельзя ругаться и выяснять отношения;
- Считается, что лучше обойти злых людей стороной, чтобы не стать таким же.
Именины в этот день празднуют: Борис, Николай, Поликарп, Роман.
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