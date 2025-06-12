Почему 13 июня обходили злых людей: народные приметы и поверья на Ермия Команского

Церковь 13 июня чтит память мученика Ермия Команского. В народе дату называют Еремей Распрягальник. Подробнее о приметах и запретах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

О жизни святого Ермия сохранилось не так много достоверных сведений. Известно, что он был епископом города Команы Понтийские, расположенного в Малой Азии. Время его епископства приходится на период гонений на христиан в Римской империи, вероятно, на III век.

Святой Ермий отличался благочестием, мудростью и заботой о своей пастве. Он проповедовал христианское учение, обращая многих язычников ко Христу. Его деятельность вызвала гнев языческих властей, и он был схвачен и подвергнут жестоким пыткам. Несмотря на мучения, Ермий остался верен Христу и не отрекся от своей веры. В конечном итоге, он был обезглавлен за исповедание Христа.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные святому. Верующие обращаются к святому Ермию с молитвами об укреплении в вере, о помощи в преодолении трудностей и исцелении от болезней. В народной традиции этот день связывается с началом сенокоса.

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Приметы

Задул влажный ветерок — к непогоде;

Пауки активно работают — погода переменится;

Оводы сильнее начинают кусаться — скоро будет дождь;

Сильная роса — к ясному дню;

Роса быстро высохла — скоро польет;

Густой туман после восхода не исчезает — погода ухудшится;

Цветет калина — начинается интенсивный клев язя;

Кукушка кукует — будет хорошая погода;

Если пчелы роем гудят на цветущей рябине — завтра будет ясный день;

Чем обильнее роса к вечеру, тем жарче завтра;

Нет росы вечером — ждите завтра дождя;

В этот день не запрягали лошадь, а дальние поездки откладывали на потом;

Нельзя ругаться и выяснять отношения;

Считается, что лучше обойти злых людей стороной, чтобы не стать таким же.

Именины в этот день празднуют: Борис, Николай, Поликарп, Роман.

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