Почему 2 июня рыжих кошек обходили стороной: народные приметы и поверья в день мученика Фалалея

Православные верующие 2 июня вспоминают мученика Фалалея, а в народе дату прозвали Фалалей Огуречник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Мученик Фалалей жил в III веке, во времена правления императора Нумериана. Он родом из Ливана, из благочестивой семьи, и с юных лет отличался глубокой верой и стремлением к праведной жизни. Фалалей изучал медицину, но, будучи христианином, исцелял больных не только лекарствами, но и молитвой, обращая многих к вере.

Когда начались гонения на христиан, Фалалей открыто исповедовал свою веру и был схвачен. Его подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от Христа. Его били, жгли огнем, бросали на растерзание диким зверям, но он оставался непоколебим. Во время одной из пыток, когда его подвесили вниз головой, к нему явился ангел, укрепивший его дух и исцеливший раны. Видя его стойкость, палачи сами уверовали во Христа и были казнены вместе с ним. Фалалей был обезглавлен 2 июня 284 года. Его мощи почитаются как чудотворные и исцеляющие.

В этот день в церквях совершаются богослужения. Верующие молятся святому об исцелении от болезней, особенно детских, и о помощи в различных нуждах. В народе день часто связывают с началом летних работ в поле, и крестьяне просят Фалалея о благополучном урожае. Существуют народные приметы, связанные с этим днем, например, считается, что если на Фалалея пойдет дождь, то лето будет грибным.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если первые два дня июня идет дождь — весь месяц будет сухой;

Если вечером большая роса — следующий день будет солнечным;

Кроты выбираются с нор — перед сильным дождем;

Вечером тепло и душно — к дождю;

Солнце садится в туче — к несчастью;

Утренняя радуга — к дождю;

Ветер ночью усиливается — утренних заморозков не будет;

Лягушки расквакались — будет хороший урожай огурцов;

Высокие облака медленно плывут по небу — погода будет хорошая;

Обильное цветение рябины сулит урожай овса;

Пчелы не садятся на цветки рябины — к ненастному дню;

Много шишек на елях — к хорошему урожаю огурцов;

Плохой приметой считалось, если дорогу перебежит рыжая кошка — к финансовым проблемам;

Люди не стригли волосы и ногти 2 июня, чтобы не ухудшилось здоровье;

Нельзя ругаться и ссориться, чтобы потом долго не быть в ссоре.

Именины в этот день отмечают: Александр, Алексей, Иван, Иосиф, Никита, Тимофей, Ян, Сюзанна.

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