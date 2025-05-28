Почему 29 мая не пользовались ложками: народные приметы и запреты в день Феодора Освященного

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istockphoto.com

Фото: [istockphoto.com]

Преподобного Феодора Освященного чтит православная церковь 29 мая. В народе дату называли Федор Житник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Преподобный Феодор Освященный — один из наиболее почитаемых святых раннего христианства. Он родился в Египте в IV веке и с юных лет проявлял глубокую религиозность. В возрасте 14 лет Феодор тайно покинул родительский дом и поступил в один из египетских монастырей, где под руководством опытных наставников изучал Священное Писание и постигал азы аскетической жизни.

Жизнь в монастыре закалила его дух и укрепила веру. Феодор усердно исполнял все монастырские послушания, помогал братии и пользовался их уважением. Его духовные дарования не остались незамеченными, и вскоре он был рукоположен в священнический сан.

В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святому о помощи и заступничестве. Считается, что молитва перед иконой преподобного Феодора помогает в исцелении от болезней, укрепляет веру и дарует духовное просветление. В народе этот день также связывают с началом активных полевых работ, крестьяне просят святого о благополучном урожае и защите от стихийных бедствий.

istockphoto.com

Фото: [istockphoto.com]

Приметы

  • Соловей замолкнет, когда ячмень заколосится;
  • В этот день к столу подавали кашу: пшеничную, ячневую, гречневую или манную;
  • Обилие шишек на ольхе — ячмень удастся;
  • В тихую погоду пламя в печи играет — будет вечер;
  • После дождя бабочки остались в укрытиях — ненастье продолжится;
  • Рябина цветет обильно — будет много овса;
  • Если к этому дню зацвела рябина — скоро наступит лето;
  • Если гром прогремит сегодня — жди доброго урожая зерна;
  • Если на прудах появились листья кувшинки — заморозки закончатся;
  • Не пользовались ложками, чтобы не «набрать» в дом проблем;
  • В день Федора не оставляли недоеденным завтрак, обед или ужин — накладывали маленькую порцию или отдавали остатки животным;
  • Незамужние девушки не надевали красную одежду, чтобы не возникло проблем с замужеством;
  • Плохой приметой считается померить чужое обручальное кольцо, иначе супруги будут врать друг другу.

Именины в этот день отмечают: Александр, Аркадий, Георгий, Ефим, Ефрем, Николай, Петр, Федор.

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