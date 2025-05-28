Почему 29 мая не пользовались ложками: народные приметы и запреты в день Феодора Освященного
Фото: [istockphoto.com]
Преподобного Феодора Освященного чтит православная церковь 29 мая. В народе дату называли Федор Житник. Подробнее о приметах и запретах дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Преподобный Феодор Освященный — один из наиболее почитаемых святых раннего христианства. Он родился в Египте в IV веке и с юных лет проявлял глубокую религиозность. В возрасте 14 лет Феодор тайно покинул родительский дом и поступил в один из египетских монастырей, где под руководством опытных наставников изучал Священное Писание и постигал азы аскетической жизни.
Жизнь в монастыре закалила его дух и укрепила веру. Феодор усердно исполнял все монастырские послушания, помогал братии и пользовался их уважением. Его духовные дарования не остались незамеченными, и вскоре он был рукоположен в священнический сан.
В этот день православные христиане посещают храмы, молятся святому о помощи и заступничестве. Считается, что молитва перед иконой преподобного Феодора помогает в исцелении от болезней, укрепляет веру и дарует духовное просветление. В народе этот день также связывают с началом активных полевых работ, крестьяне просят святого о благополучном урожае и защите от стихийных бедствий.
Фото: [istockphoto.com]
Приметы
- Соловей замолкнет, когда ячмень заколосится;
- В этот день к столу подавали кашу: пшеничную, ячневую, гречневую или манную;
- Обилие шишек на ольхе — ячмень удастся;
- В тихую погоду пламя в печи играет — будет вечер;
- После дождя бабочки остались в укрытиях — ненастье продолжится;
- Рябина цветет обильно — будет много овса;
- Если к этому дню зацвела рябина — скоро наступит лето;
- Если гром прогремит сегодня — жди доброго урожая зерна;
- Если на прудах появились листья кувшинки — заморозки закончатся;
- Не пользовались ложками, чтобы не «набрать» в дом проблем;
- В день Федора не оставляли недоеденным завтрак, обед или ужин — накладывали маленькую порцию или отдавали остатки животным;
- Незамужние девушки не надевали красную одежду, чтобы не возникло проблем с замужеством;
- Плохой приметой считается померить чужое обручальное кольцо, иначе супруги будут врать друг другу.
Именины в этот день отмечают: Александр, Аркадий, Георгий, Ефим, Ефрем, Николай, Петр, Федор.
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