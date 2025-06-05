Почему 6 июня нельзя срывать шиповник: поверья и запреты в Никитин день

Православная церковь 6 июня вспоминает Симеона и Никиту Столпника. В народе дату называют День шиповника или Никитин день. О чем предупреждают приметы и поверья 6 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Симеон Столпник родился в IV веке в Сирии. В юности он принял монашеский постриг и избрал необычный способ духовного подвига — столпничество. Симеон воздвигал столбы, на которых проводил дни и ночи в молитвах, посте и размышлениях о Боге.

Никита Столпник жил в XII веке в Переславле-Залесском. Он повторил подвиг Симеона, став русским столпником. До обращения к вере Никита вел разгульную жизнь, но после раскаяния он решил посвятить себя Богу. Выкопал глубокий ров, поставил в нем столп и провел на нем много лет в молитвах и посте. Никита прославился своей мудростью и даром исцеления, помогая страждущим и наставляя заблудших.

В этот день верующие посещают храмы, молятся Симеону и Никите о помощи в духовных и мирских делах. Традиционно совершаются крестные ходы, освящаются поля и огороды, чтобы обеспечить хороший урожай. Люди стараются избегать ссор и конфликтов, посвящая время молитве и добрым делам.

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Приметы

Нет росы — будет дождь, сильная роса — будет ветер;

Зацветает шиповник — клюет карась;

Обилие июньских зарниц — к доброму урожаю;

Теплые июньские ночи — плоды будут в изобилии;

Если трава пахнет сильнее обычного — к дождю;

Лето дождливое — зима снежная;

Лягушки вечером громко квакают — погода завтра будет хорошей;

На водоемах появились листья белой кувшинки — заморозков больше не будет;

Если в этот день дождь — будет много грибов;

Радуга во время дождя направлена с севера на юг — ненастье затянется;

Нельзя срывать цветы шиповника без надобности в этот день, чтобы не было расставания с близкими;

Нельзя жаловаться на неудачи, унывать и грустить;

Не стоит тратить крупные суммы, чтобы не было проблем с финансами.

Именины в этот день празднуют: Ксения, Степан, Григорий, Никита, Федор, Иван.

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