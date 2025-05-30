Почему на Федота Овсяника не рвали листья: народные приметы и запреты 31 мая

Православная церковь 31 мая вспоминает Феодота Анкирского. В народном календаре дату называют Федот Овсяник. Подробнее о том, что можно и нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Феодот Анкирский — христианский мученик III века. Он жил в период правления императора Диоклетиана, жестокого гонителя христиан, в городе Анкира (современная Анкара). Феодот был владельцем гостиницы и прославился своей благотворительностью и состраданием. Он помогал бедным, укрывал преследуемых христиан, выкупал тела мучеников для достойного погребения.

Когда начались гонения, Феодот не скрывал своей веры. Он открыто проповедовал Евангелие и призывал людей к покаянию. Вскоре он был арестован и подвергнут жестоким пыткам, но не отрекся от Христа.

В этот день в храмах совершаются богослужения, посвященные его жизни и подвигу. В народе дату называли Федот Овсяник, поскольку считалось, что с этого времени нужно сеять овес. Также 31 мая не устраивали шумные застолья и не планировали важные дела.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Дождевая туча шумит — будет сильный ветер и град;

Пар идет от земли — к дождю;

Если к вечеру кучевые облака не рассеялись — погода испортится;

Солнце при закате бледное — жди дождя;

Вечером кричат чибисы — к ясной погоде;

Ночью подул северный ветер при безоблачном небе — утром возможны заморозки;

Листья осины сильно отсырели — к дождливой погоде;

Никогда не ломали ветки с дуба в Федотов день, не рвали с него листья, так как возможны неприятности;

Плохой приметой считается не доесть завтрак, обед или ужин 31 мая;

Не устраивали шумные застолья, чтобы в дом не пришло несчастье;

Не стоит планировать важных дел, так как результат может быть плохим;

Одинокие девушки не сидели весь день дома, старались выходить на улицу, чтобы не остаться незамужними.

Именины в этот день отмечают: Андрей, Богдан, Василий, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Петр, Семен, Теодор, Федор, Александра, Юлия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрена, Фаина.

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