Почему не ходили к водоемам в день Никифора Исповедника: народные традиции и приметы 15 июня

Православные верующие 15 июня вспоминают святителя Никифора Исповедника. В народе дату называют Вьюн Зеленый или Никита Дубодер. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 15 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, родился в Константинополе во влиятельной семье. Никифор получил блестящее образование и занимал высокие государственные должности. Однако мирская слава не прельщала его, и он оставил государственную службу, чтобы посвятить себя духовной жизни. Он удалился в монастырь, где вел строгую аскетическую жизнь, изучая Священное Писание и труды отцов Церкви.

В эпоху иконоборчества, когда императоры Лев V Армянин и Михаил II силой насаждали ересь, Никифор был избран патриархом Константинопольским и активно выступал против иконоборцев, отстаивая право православных на почитание святых образов. За свою верность вере он был низложен, отправлен в ссылку и подвергался жестоким преследованиям.

Несмотря на страдания, Никифор не отрекся от своих убеждений и продолжал писать богословские трактаты, в которых обличал ересь иконоборчества и защищал православие. Он скончался в ссылке, не дожив до восстановления иконопочитания.

В этот день православные христиане чтят его память, вознося молитвы об укреплении веры и защите от ересей. В народной традиции этот день часто связывают с началом активных полевых работ. Считается, что нельзя ходить к водоемам, а также злиться и обижаться.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

С ночи на утро тихо — будет хорошая погода;

Солнце вечером зашло за тучи — будет ненастье;

Северный ветер разгонит любой дождь;

Туман исчезает после восхода солнца — к хорошей погоде;

Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно;

Дневной дождь в этот день прекращается к ночи;

Соловей поет всю ночь — будет солнечный день;

Прячутся навозные жуки — нужно готовить плащи грибникам;

Лучше не ходить к водоемам в этот день — в них не купались и не мочили ноги;

В Никифоров день нельзя злиться и обижаться;

Нельзя говорить плохо о людях, чтобы не сплетничали;

В старину плели венки из вьюна и украшали ими дом.

Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.

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