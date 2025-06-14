Почему не ходили к водоемам в день Никифора Исповедника: народные традиции и приметы 15 июня
Фото: [freepik.com]
Православные верующие 15 июня вспоминают святителя Никифора Исповедника. В народе дату называют Вьюн Зеленый или Никита Дубодер. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 15 июня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Святитель Никифор Исповедник, патриарх Константинопольский, родился в Константинополе во влиятельной семье. Никифор получил блестящее образование и занимал высокие государственные должности. Однако мирская слава не прельщала его, и он оставил государственную службу, чтобы посвятить себя духовной жизни. Он удалился в монастырь, где вел строгую аскетическую жизнь, изучая Священное Писание и труды отцов Церкви.
В эпоху иконоборчества, когда императоры Лев V Армянин и Михаил II силой насаждали ересь, Никифор был избран патриархом Константинопольским и активно выступал против иконоборцев, отстаивая право православных на почитание святых образов. За свою верность вере он был низложен, отправлен в ссылку и подвергался жестоким преследованиям.
Несмотря на страдания, Никифор не отрекся от своих убеждений и продолжал писать богословские трактаты, в которых обличал ересь иконоборчества и защищал православие. Он скончался в ссылке, не дожив до восстановления иконопочитания.
В этот день православные христиане чтят его память, вознося молитвы об укреплении веры и защите от ересей. В народной традиции этот день часто связывают с началом активных полевых работ. Считается, что нельзя ходить к водоемам, а также злиться и обижаться.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- С ночи на утро тихо — будет хорошая погода;
- Солнце вечером зашло за тучи — будет ненастье;
- Северный ветер разгонит любой дождь;
- Туман исчезает после восхода солнца — к хорошей погоде;
- Если солнце всходит в тумане, днем будет тихо и душно;
- Дневной дождь в этот день прекращается к ночи;
- Соловей поет всю ночь — будет солнечный день;
- Прячутся навозные жуки — нужно готовить плащи грибникам;
- Лучше не ходить к водоемам в этот день — в них не купались и не мочили ноги;
- В Никифоров день нельзя злиться и обижаться;
- Нельзя говорить плохо о людях, чтобы не сплетничали;
- В старину плели венки из вьюна и украшали ими дом.
Именины в этот день отмечают: Дмитрий, Иван, Константин, Ян, Мария, Ульяна, Юлиана.
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