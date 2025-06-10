В Подмосковье начался грибной сезон: куда ехать, чтобы собрать полные корзины

В Подмосковье уже можно найти грибы разных видов. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил миколог, ведущий инженер кафедры микологии и альгологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Максим Дьяков.

Грибники уже начали тихую охоту в лесах Подмосковья. Как заверил миколог Дьяков, такое явление является нормой для начала июня.

«То, что под Раменским находят первые белые грибы — правда, потому что они иногда в майские праздники уже появляются. А сейчас сам Бог велел», — отметил эксперт.

Как подчеркнул специалист, для появления грибов важны температура от 16 до 25 градусов и влажность. При этом отправляться на тихую охоту можно по всей области, важно обращать внимание на лесную подстилку — где прошли самые обильные дожди.

«Сейчас достаточно сухо, но дожди выпадают в разных местах, все зависит от местного микроклимата. Если промокнет лесная подстилка, то за грибами можно идти уже сейчас. Если она сухая, то мало, что найдете», — выразил мнение миколог.

Также Дьяков напомнил, что недавно в Подмосковье нашли лисички, а они в среднем появляются позже белых грибов.

Ранее стало известно, что можно посадить на даче в июне.