Почему ночной просмотр коротких видео опасен для мозга

Просмотр ночью коротких видео подавляет выработку мелатонина и нарушает структуру сна. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила заведующая неврологическим отделением Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО, врач-невролог Светлана Александрова.

Ранее в СМИ сообщали, что мозг повреждается из-за просмотра коротких видео. Как отметила врач Александрова, чрезмерное потребление короткого видеоконтента действительно способно оказывать неблагоприятное влияние на когнитивные функции.

«Частая смена ярких стимулов формирует быстрые дофаминовые реакции, что со временем может снижать устойчивость внимания и повышать потребность в постоянной внешней стимуляции. Это не „разложение мозга“, а функциональная перегрузка системы вознаграждения и механизмов самоконтроля», — пояснила эксперт.

По ее словам, особенно уязвимы дети и подростки, у которых регуляторные функции коры головного мозга еще формируются.

«Кроме того, ночной просмотр коротких видео усугубляет ситуацию: синий свет экрана подавляет выработку мелатонина, нарушает структуру сна, а хронический недосып напрямую связан с ухудшением памяти, концентрации и эмоциональной стабильности. Ключевым останется принцип умеренности: ограничение времени использования, перерывы и отказ от гаджетов перед сном позволяют снизить потенциальные риски» — заключила Александрова.

Ранее стало известно, почему артист Андрей Губин поставил крест на карьере.