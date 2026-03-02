Возвращения не будет: почему Андрей Губин поставил крест на карьере

Артист Андрей Губин уже не сможет полноценно вернуться на сцену из-за проблем со здоровьем и смены музыкальной моды. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил музыкальный критик, шоумен Сергей Соседов.

Ранее Губин дал интервью Ксении Собчак, после выхода которого пользователи соцсетей начали обсуждать возможное возвращение артиста на сцену. При этом в ходе беседы сам певец заявил, что очень плохо выглядит и стесняется себя. Шоумен Соседов подчеркнул, что ему уже не нужно возвращаться на сцену, потому что время изменилось, и появилась другая музыкальная мода.

«Его время ушло, тем более была большая пауза из-за болезни. Если он плохо выглядит, то какие могут быть выступления? Для того, чтобы выступать, нужно силы иметь и здоровье, это труд колоссальный и физический. А если человек тяжело и плохо себя чувствует, как он может выходить? Я думаю, что никуда он выходить уже не будет», — выразил мнение он.

Критик напомнил, что ситуация со здоровьем Губина длится уже давно. Как уточняется, певец страдает от болезни, из-за которой каждое движение, включая ходьбу, доставляет ему боль. Петь музыканту также не особо комфортно. По словам Губина, еще в середине 2000-х ему поставили диагноз «левосторонняя прозопалгия» — болезнь нервной системы, из-за которой человек испытывает постоянные лицевые боли.

«Если бы у него были силы, то он давно вышел бы. У него есть поклонники, есть старые песни, которые бы он пел. Он бы нашел свою аудиторию, но, видимо, нет физических сил, поэтому я очень ему сочувствую. Понятно, что он не с новым материалом будет возвращаться, он будет просто выходить, выступать со старыми песнями, но для этого тоже нужны силы», — заключил Соседов.

Ранее стало известно, чем опасна утренняя привычка пить кофе с сигаретой.