Почему женщины не ходили на водоемы в Карпов день: народные приметы и поверья 8 июня
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Священномученика Карпа вспоминает православная церковь 8 июня. В народе дату называют Карпов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 8 июня, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Священномученик Карп, епископ Фиатирский, жил и проповедовал в III веке в городе Фиатире (современный Акхисар, Турция). Избранный на епископскую кафедру, он наставлял свою паству в период жестоких гонений. Согласно житию, Карп был схвачен язычниками и подвергнут жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Вместе с ним пострадали диакон Агриппин и многие другие христиане. Священномученик был предан казни.
В этот день в храмах совершаются богослужения, прославляющие подвиг святого. Верующие обращаются к священномученику Карпу с молитвами, прося у него помощи и заступничества. В народе дата считается благоприятной для совершения добрых дел и помощи нуждающимся. Женщины не ходили в Карпов день на водоемы и не пересаживали ничего в огороде.
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Приметы
- Лягушки сильно расквакались — к дождю;
- В воздухе сохраняется сырость — к устойчивому ненастью;
- Утки беспрерывно ныряют и плещутся — будет дождь;
- День считается удачным для рыбалки;
- Комары летают роем — погода будет пригожая;
- Много кузнечиков — жди засухи;
- Мухи и комары становятся более назойливыми — к дождю;
- Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде;
- Женщины не купались в открытых водоемах, на реки и озера ходили только мужчины;
- Хозяйки не пересаживали и не сажали ничего в огороде в этот день, так как растения могут не прижиться;
- Нельзя ходить в грязной одежде и обязательно нужно убраться в доме;
- Плохой приметой считается ничего не делать в Карпов день.
Именины в этот день отмечают: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена и Илона.
Ранее стало известно, что с 1 сентября неиспользуемые участки россиян могут изъять.