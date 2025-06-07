Почему женщины не ходили на водоемы в Карпов день: народные приметы и поверья 8 июня

Священномученика Карпа вспоминает православная церковь 8 июня. В народе дату называют Карпов день. Подробнее о том, что можно и нельзя делать 8 июня, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Священномученик Карп, епископ Фиатирский, жил и проповедовал в III веке в городе Фиатире (современный Акхисар, Турция). Избранный на епископскую кафедру, он наставлял свою паству в период жестоких гонений. Согласно житию, Карп был схвачен язычниками и подвергнут жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Вместе с ним пострадали диакон Агриппин и многие другие христиане. Священномученик был предан казни.

В этот день в храмах совершаются богослужения, прославляющие подвиг святого. Верующие обращаются к священномученику Карпу с молитвами, прося у него помощи и заступничества. В народе дата считается благоприятной для совершения добрых дел и помощи нуждающимся. Женщины не ходили в Карпов день на водоемы и не пересаживали ничего в огороде.

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Приметы

Лягушки сильно расквакались — к дождю;

В воздухе сохраняется сырость — к устойчивому ненастью;

Утки беспрерывно ныряют и плещутся — будет дождь;

День считается удачным для рыбалки;

Комары летают роем — погода будет пригожая;

Много кузнечиков — жди засухи;

Мухи и комары становятся более назойливыми — к дождю;

Убыль реки — к дождю, прибыль — к погоде;

Женщины не купались в открытых водоемах, на реки и озера ходили только мужчины;

Хозяйки не пересаживали и не сажали ничего в огороде в этот день, так как растения могут не прижиться;

Нельзя ходить в грязной одежде и обязательно нужно убраться в доме;

Плохой приметой считается ничего не делать в Карпов день.

Именины в этот день отмечают: Александр, Георгий, Егор, Иван, Макар, Ян, Алена, Елена и Илона.

Ранее стало известно, что с 1 сентября неиспользуемые участки россиян могут изъять.