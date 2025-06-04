С 1 сентября неиспользуемые участки россиян могут изъять: как спасти свою землю

С 1 марта 2025 года в России вступил в силу Федеральный закон № 307-ФЗ, который ужесточает контроль за использованием земельных участков, включая садовые и огородные наделы. Теперь собственники рискуют лишиться земли, если не соблюдают установленные правила. Юрист компании Право-Сити Матвей Елисеев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснил, как защитить свой участок в случае изъятия.

За что могут изъять земельный участок

Как пояснил эксперт Елисеев, закон предусматривает две основные причины для принудительного изъятия земли:

«Неиспользование участка по назначению: если земля предназначена для сельского хозяйства, строительства жилья или иных целей, но не используется в течение трех лет [статья 284 ГК РФ — «Изъятие земельного участка, который не используется по целевому назначению»]. В этот срок не входит время, необходимое для освоения участка, а также периоды, когда использование было невозможно из-за стихийных бедствий или других уважительных причин», — пояснил юрист.

Кроме того, гражданин может лишиться земли при нарушение законодательства по эксплуатации [статья 285 ГК РФ — «Изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства Российской Федерации»]:

Использование земли не по целевому назначению (например, вместо садоводства — складирование мусора);

Снижение плодородия сельхозземель или причинение вреда экологии;

Наличие самовольной постройки, если собственник не устранил нарушения.

Точные признаки неиспользования земельного участка уже утверждены Постановлением правительства Российской Федерации «Об установлении признаков неиспользования земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых земельных участков и огородных земельных участков». Указанный документ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и действует до 1 сентября 2031 года.

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В частности, к признакам неиспользования относится:

Захламление более чем 50% площади земельного участка предметами, не связанными с его использованием в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, или загрязнение указанной площади участка отходами производства и потребления;

Отсутствие на земельном участке, правовой режим которого предусматривает строительство и размещение зданий, сооружений (за исключением земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства), в течение пяти и более лет сооружений, для строительства которых он предназначен, права на которые (либо на любое помещение или машино-место в них) зарегистрированы в соответствии с законом;

Наличие на земельном участке не являющихся самовольными постройками зданий, у которых в совокупности разрушены крыша, стены, отсутствуют окна или стекла на окнах, при условии, что владелец не приступил к ремонту в течение года или более со дня выявления поломки.

Как оспорить изъятие и вернуть землю

Как пояснил юрист Елисеев, человека могут оштрафовать за неиспользование земли.

«За неиспользование земли для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества предусмотрена административная ответственность по части 3 статьей 8.8 КоАП РФ», — напомнил эксперт.

Для граждан — штраф 1-1,5% от кадастровой стоимости участка (но не менее 20 тыс. рублей), для юрлиц — 3-5% от кадастровой стоимости участка (минимум 400 тыс. рублей).

Если нарушения не устранить, участок могут изъять через суд. Однако у гражданина, подчеркнул специалист, есть возможность вернуть свою землю.

Фото: [ freepik.com ]

В первую очередь необходимо доказать освоение участка: закон дает три года на приведение земли в порядок, если не требуется рекультивация [восстановление почвы]. Если ведется рекультивация, срок может быть продлен.

«Перечень мероприятий по освоению земельных участков закреплен в распоряжении правительства РФ от 24.04.2025 N 1021-р. В частности, к таким мероприятиям могут относиться: освобождение участка от деревьев, кустарников, сорных растений, освобождение от захламляющих участок предметов, освобождение участка от отходов производства и потребления, в том числе твердых коммунальных отходов и прочее», — отметил Елисеев.

Затем владелец земли может обжаловать решение в суде, ссылаясь на уважительные причины (например, болезнь или форс-мажор). Если участок фактически использовался, но это не было зафиксировано, то у гражданина есть возможность предоставить фото, свидетельские показания, чеки на стройматериалы или посадки, подчеркнул специалист.

После всех действий потерявшему участок стоит устранить нарушения: убрать мусор, снести самострой и восстановить плодородный слой, если требуется, заключил Елисеев.

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