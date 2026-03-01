Под хлопки и сирены: как туристы из Набережных Челнов выживают в Дубае
Туристы из Набережных Челнов спокойно отдыхают в воюющем Дубае
Пока весь мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, группа туристов из Набережных Челнов оказалась в самом центре событий — в Дубае. Как удалось выяснить «Челнинским известиям», они вылетели в ОАЭ всего два дня назад с туром на неделю и теперь вынуждены адаптироваться к новой реальности.
По словам турагента Светланы, которая постоянно держит связь с отдыхающими, челнинцы держатся молодцом.
«С нашими туристами мы постоянно на связи, у них в отеле пока все спокойно, хотя в Дубае слышны хлопки, — рассказала турагент Светлана. — Ночью им приходили оповещения, и они спускались в холл на первом этаже, потом, спустя время, спать вернулись в номера. Челнинцы в адеквате: не истерят, не паникуют. Пишут, что страшного ничего не было. Все люди вокруг спокойные», — добавила она.
Городская жизнь в эмирате замерла: экскурсии отменены, большинство туристов не рискуют покидать отели. Однако самые смелые все же выбираются на пляжи — они открыты, и даже находятся желающие искупаться. Те, кто предпочитает перестраховаться, проводят время у бассейнов на территории гостиниц. С питанием проблем нет — меню осталось полноценным.
Турагент также уточнила, что все туристы, купившие пакетные туры, находятся под защитой туроператоров. Тем, кто только планировал поездку, стоит внимательно следить за обновлениями.
«На ближайшие даты туры отменены с полным возвратом денежных средств, — пояснила турагент Светлана. — Туристы, заранее забронировавшие поездки, должны следить за информацией туроператоров. И принимать решения с учетом их условий по отмене и перебронирования тура», — заключила она.