Под хлопки и сирены: как туристы из Набережных Челнов выживают в Дубае

Пока весь мир следит за эскалацией на Ближнем Востоке, группа туристов из Набережных Челнов оказалась в самом центре событий — в Дубае. Как удалось выяснить «Челнинским известиям», они вылетели в ОАЭ всего два дня назад с туром на неделю и теперь вынуждены адаптироваться к новой реальности.

По словам турагента Светланы, которая постоянно держит связь с отдыхающими, челнинцы держатся молодцом.

«С нашими туристами мы постоянно на связи, у них в отеле пока все спокойно, хотя в Дубае слышны хлопки, — рассказала турагент Светлана. — Ночью им приходили оповещения, и они спускались в холл на первом этаже, потом, спустя время, спать вернулись в номера. Челнинцы в адеквате: не истерят, не паникуют. Пишут, что страшного ничего не было. Все люди вокруг спокойные», — добавила она.

Городская жизнь в эмирате замерла: экскурсии отменены, большинство туристов не рискуют покидать отели. Однако самые смелые все же выбираются на пляжи — они открыты, и даже находятся желающие искупаться. Те, кто предпочитает перестраховаться, проводят время у бассейнов на территории гостиниц. С питанием проблем нет — меню осталось полноценным.

Турагент также уточнила, что все туристы, купившие пакетные туры, находятся под защитой туроператоров. Тем, кто только планировал поездку, стоит внимательно следить за обновлениями.