Подмосковье задает тренд: популярность умных устройств для дома выросла на 10% — что покупают чаще всего

В Подмосковье за год на 10% выросло число пользователей умных устройств для дома, выяснили аналитики МегаФона. Данные исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Трафик с умных устройств в среднем увеличился на 50%. Жители Подмосковья стали чаще покупать датчики температуры воздуха (+117%), мультироутеры с комплектами датчиков (+100%) и моторы для рулонных штор (+40%), также популярны хабы и умные розетки. Топ-1 по продажам по-прежнему занимают умные колонки, к которым подключаются остальные устройства.

Лидерами среди передовых округов стали Раменское, Истра, Одинцово, Домодедово и Мытищи.

«При этом наиболее высокую динамику подключений умных устройств показали Михнево (+57%), Чехов (+53%), Бронницы (+39%), Черноголовка (+33%) и Коломна (+22%)», — отметили аналитики.

Наиболее активные пользователи умных домов — люди 35-44 лет (35%). Мужчины гораздо чаще женщин следуют за технологиями, на них приходится 80% подключений.

