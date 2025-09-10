В 2026 году пенсии в России проиндексируют дважды: кому и как именно увеличат выплаты

В 2026 году ожидается двойная индексация пенсий граждан. Когда и как она будет проводиться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, с 2026 года страховые пенсии будут повышаться не менее двух раз: в феврале — с учетом уровня фактической инфляции 2025 года, и в апреле — исходя из роста доходов Социального фонда России.

«В итоге уровень индексации пенсий превысит фактический уровень инфляции. Решение о том, чтобы осуществить двухэтапную индексацию пенсий было принято еще в апреле 2025 года в рамках "Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года". Индексация коснется как работающих, так и не работающих пенсионеров», — пояснила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А пока российские пенсионеры могут рассчитывать на индексацию выплат еще в этом году. Она ожидается с 1 октября.

«Индексация коснется получателей выплат по линии Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСИН России и ряда других органов государственной власти. Изначально планировалось повышение на 4,5%, но после пересмотра макроэкономических показателей была принята новая норма, устанавливающая индексацию до 7,6%», — добавила Проданова.

Перерасчет пенсий в октябре с учетом всех пропущенных ранее ежегодных индексаций коснется и тех, кто прекратит свою трудовую деятельность в сентябре и решит уйти на заслуженный отдых.

«Также двойную фиксированную прибавку к страховой пенсии в размере 17,8 тыс. рублей в октябре 2025 года получат граждане, которым в сентябре исполнится 80 лет. Удвоенную надбавку в 17,8 тыс. рублей получат и пенсионеры, которым в сентябре будет установлена I группу инвалидности. Кроме того, обе категории граждан смогут дополнительно оформить и так называемую "надбавку за уход", которая составит 1,3 тыс. рублей. При наличии иждивенцев, льготникам будет положена дополнительная выплата за каждого нетрудоспособного члена семьи в размере 2,9 тыс. рублей», — заключила экономист.

Ранее стало известно, что в России разработали вакцину от лихорадки Западного Нила.