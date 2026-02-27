Подмосковные туристы раскрыли «секретную валюту» в Турции и Египте: за «Аленку» дают скидки до 1 тыс. рублей

В туристических зонах Турции и Египта готовы делать крупные скидки за шоколадку «Аленка» или семечки «От Мартина». Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» рассказали российские туристы из Московской области.

Жительница Подмосковья Елена, отправившись на отдых в Египет, на собственном опыте проверила, как шоколадки из России способны решить неудобные вопросы, которые могут возникнуть за границей. По приезде москвичка обнаружила проблемы с номером, решить которые помогла оставленная «Аленка». За шоколадку стоимостью 27 рублей туристке также были готовы помочь с переносом вещей в любое время.

«Вечером в магазине моя дочь хотела купить чипсы и блеск для губ, стоимость которых составляла около 700 рублей, если переводить. Но перед покупкой у нас спросили о наличии „Аленки“, которая оказалась с собой. Так, нам дали товаров на общую стоимость порядка 1-2 тыс. рублей», — поделилась Елена с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По ее словам, шоколадка «Аленка» — достаточно приятный презент для жителей Турции и Египта.

«Это самый ценный подарок. Когда люди едут в Турцию или Египет, то нужно брать с собой эту шоколадку. К примеру, за напитками нужно идти самому, но стоило дать „Аленку“, и бармен все сам приносил к пляжу. Российская шоколадка и семечки „От Мартина“ расцениваются как хорошая скидка. Если что-то покупаешь и отдаешь им „Аленку“, то можно получить скидку до 1 тыс. рублей», — поделилась туристка.

При этом, как заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» турагент Евгения Журавлева, во время путешествия за границу не существует общепринятого правила: что и в каком количестве нужно оставлять сотрудникам отелей.

«Конечно, подарки будут приятны сотрудникам отелей, особенно за границей ценятся российские и казахстанские шоколадки и сигареты. Однако это не гарант того, что вам будут приносить что-то сверх положенного или обслуживать лучше. Но нередко в ответ персонал может украсить номер фигурами из полотенец, особенно это касается Египта. Все зависит от отеля, от конкретного сотрудника. Больше всего ценятся деньги — доллары. Главное: привозите доллары нового образца, потому что во многих странах, возможно, кроме Турции, уже почти не принимают доллары старого образца. В отелях „старые“ доллары возьмут, но обменять их где-то будет сложнее», — пояснила Журавлева.

Как добавила эксперт, сотрудника отеля могут быть «избалованы» чаевыми, зачастую это касается премиальных сетей. В таком случае особого отношения не стоит ждать, даже если «оставлять благодарность» персоналу деньгами. Это относится практически ко всем популярным среди российских туристов направлениям, исключение составляет Куба.

«На Кубе действительно дефицит товаров. Сотрудницы в отелях могут даже заплакать, если привезти им в подарок предметы личной гигиены. Однако сейчас путешествия на Кубу стали практически невозможны на фоне топливного кризиса», — отметила Журавлева.

