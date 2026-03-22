Подполковник полиции и музыкант: как живут дети Рыбина и Сенчуковой
Дочь певца Виктора Рыбина получит звание подполковника полиции
Фото: [Подмосковье сегодня/Дмитрий Некрасов]
Дети звездной пары Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой гордятся своими родителями, уверены певцы. Во время пресс-подхода на концерте «Звезды Дорожного радио» артисты рассказали, как живет их общий сын Василий и дочь Рыбина от второго брака Мария, передает корреспондент интернет-издания «Подмосковье Сегодня».
Звезды отказались комментировать личную жизнь сына, попросив журналистов обращаться напрямую к нему. При этом артисты все-таки поделились новостями об успехах детей.
«Одна наше дите подполковник полиции — получает в мае месяце. Поэтому чувствуем себя прекрасно. А сын открыл сеть музыкальных школ и поет тоже. Они горды нами. Если хотите что-то о них узнать, вы их спросите сами. Вася точно пойдет на контакт, Маша — нет, она у нас милиционер», — сообщили певцы.
Ранее Александр Буйнов заявил, что созданной ИИ музыке не хватает живости.