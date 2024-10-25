Пожары и стрельба: после убийства таксистки жители Коркино пошли на самосуд — что известно о произошедшем

Жители города Коркино в Челябинской области устроили стихийный сход после убийства 40-летней женщины-таксиста — более 40 человек были задержаны , двоих госпитализировали с огнестрелом. Что известно о произошедшем на данный момент — в материале-интернет издания «Подмосковье сегодня».

Штурм цыганского дома

В четверг, 24 октября, жители Коркино устроили стихийный сход у цыганского дома. Как сообщило правительство Челябинской области, около 150 человек вышли на улицы города. Люди били камнями окна, переворачивали и поджигали машины, в ходе событий загорелось 3 цыганских дома, пишет Baza. Свыше 500 сотрудников правоохранительных органов урегулировали народный сход, 60 человек были доставлены в полицию.

Двоих госпитализировали после стрельбы у дома, где собралась толпа. Сотрудники СУ СК России по Челябинской области задержали подозреваемого в стрельбе — 58-летнего мужчину, он оказался главой цыганской диаспоры, сообщили РИА Новости. По данным следствия, он находился в доме на улице Троицкой и произвел выстрелы в 37-летнего и 29-летнего мужчин снаружи, после чего скрылся. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц».

Местная жительница рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что волнения добрались из Тимофеевки (район на окраине города) до центра — в некоторых домах, где проживают цыгане, разбиты окна.

По данным властей, ночью ситуация в Коркино полностью стабилизировалась. Вышедшие на сход люди вернулись в свои дома.

Убийство матери двоих детей

Волнения в Челябинской области спровоцировало убийство 40-летней местной жительницы — матери двоих детей 11 и 15 лет. Женщина работала в такси. Ее тело с ножевыми ранениями было обнаружено вечером 23 октября в машине на улице Ватутина. Губернатор Алексей Текслер поручил оказать необходимую помощь семье погибшей.

Убийство 40-летней женщины побудило коркинцев выйти на улицы. Местные обвинили в совершении преступления двух несовершеннолетних цыган, пишет Baza. В соцсетях появились ориентировки на предполагаемых убийц 17 и 19 лет, проживающих в цыганском доме. Люди решили, что парни убили женщину, угнали ее машину, но оперативно их никто не задержал, поэтому местные устроили сход.

Согласно последним официальным данным, по подозрению в убийстве был задержан 17-летний парень, ставший фигурантом уголовного дела по статье «Убийство». По данным следствия, во время поездки в такси между убитой женщиной и юношей произошел конфликт, в ходе которого пассажир не менее 4 раз ударил водителя ножом в грудь.

РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщили, что распространявший призывы к беспорядкам к Коркино телеграм-канал, созданный местной жительницей, закрыт.

Последствия волнений

Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с жителями Коркино и узнал об обстановке в городе после народного схода, произошедшего накануне. По их словам, родители боятся отпускать детей из дома одних, на улицах воцарилась тишина — очень мало людей.

«Знаю, что со стороны цыган были угрозы в сторону наших детей. Я с опаской отводила дочь в садик, у нас многие родители не повели детей сегодня по этой причине в сад», — поделилась местная жительница.

По словам коркинцев, это не первый инцидент в городе с участием представителей цыганской диаспоры, чьи отношения с другими горожанами всегда были напряженными. Ранее муж убитой таксистки рассказал РИА Новости, что 5-8 лет назад один из цыган убил человека в кафе.

Фото: [ СУ СК России по Челябинской области ]

Расследованием произошедшего в Коркино уже озаботились в Москве. По поручению главы СК России Александра Бастрыкина, в Челябинскую область отправилась группа следователей и криминалистов центрального аппарата Следственного комитета России для проведения необходимых следственных действий на месте происшествия, призванных установить все причины и обстоятельства произошедшего. Также стало известно, что начальника ОВД Коркино отстраняют от исполнения обязанностей, назначена служебная проверка.

Ранее в Красногорске вынесли приговор членам ОПГ за хищение недвижимости на четверть миллиарда рублей.