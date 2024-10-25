В Красногорске вынесли приговор членам ОПГ за хищение недвижимости на четверть миллиарда рублей

В Красногорске вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая похитила объекты недвижимости и денежные средства в размере четверти миллиарда рублей. Об этом сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, один из четырех фигурантов узнал, что у потерпевшей есть в собственности одиннадцать объектов недвижимости в столичном регионе, и решил похитить их.

С этой целью мужчина создал группировку, в состав которой вошли его жена, друг и водитель. Сначала он заверил потерпевшую в том, что сможет продать недвижимость и тем самым помочь с выплатой долгов кредиторам. После этого он убедил женщину в том, что право собственности на объекты нужно переоформить на близких ей лиц.

Затем соучастники имитировали процесс сделок купли-продажи и зарегистрировали переход права собственности на себя и подставных лиц. Таким образом, женщина лишилась земельных участков, частных домов и квартиры. Общая сумма ущерба превысила 260 миллионов рублей.

Организатора приговорили к пяти годам колонии, его сообщников — к срокам от четырех до четырех с половиной лет.