Опаснее, чем кажется: врач рассказал о плачевных последствиях ингаляций над картошкой при ОРВИ

Ингаляции над картофелем могут затруднить дыхание при обструктивных состояниях. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Как напомнил специалист, методы «поставить банки» и «подышать над картошкой» относятся к народным способам лечения, которые широко использовались до появления доказательной медицины.

«Банки создают локальное отрицательное давление, вызывая приток крови к коже и подкожной клетчатке. Однако это не влияет на причину заболевания — вирусы или бактерии. Более того, применение банок может привести к повреждению капилляров, образованию гематом, усилению воспалительной реакции и в отдельных случаях к инфицированию кожи. У пациентов с повышенной ломкостью сосудов, нарушениями свертываемости крови или кожными заболеваниями такой метод может быть особенно опасен», — пояснил эксперт.

По его словам, ингаляции над картофелем создают эффект увлажнения дыхательных путей, но температура пара часто превышает безопасные значения.

«Это увеличивает риск ожогов слизистой носоглотки и дыхательных путей, особенно у детей. Кроме того, горячий пар может усилить отек слизистой и затруднить дыхание при обструктивных состояниях», — предупредил врач.

Современная медицина рекомендует использовать методы с доказанной эффективностью: лекарственные препараты, ингаляции с контролируемой температурой и дозировкой, а также лечение под наблюдением врача, заключил Еременко.

