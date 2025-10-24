Предсказавшая появление Антихриста ясновидящая назвала дату апокалипсиса

Известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина), предсказавшая немало всемирных катастроф, а также пришествие Антихриста, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о новом сне, в котором узнала год наступления апокалипсиса.

Экстрасенс отметила, что видела во сне реку Евфрат и горы, в которых было начато строительство храма.

«Я была на горе и видела реку Евфрат. Там выстраивался храм, почему-то на горе. Он будет построен прямо над рекой. Она была сначала пересохшая, а потом наполнилась. И я четко видела 2027 год», — поделилась Алексеева с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Именно в этом году, по словам ясновидящей, начнется строительство храма. А по библейским сказаниям, это означает начало эпохи Антихриста.

«Храм будет выстраиваться по тем же эскизам, которые были при царе Давиде и Соломоне. Именно по тем эскизам. И когда начнется строительство храма в аду, начнутся времена Антихриста», — заключила экстрасенс.

Ранее ясновидящая рассказала о встрече с Антихристом во сне.