«Явится из дома сатаны»: ясновидящая рассказала о встрече с Антихристом во сне

Знаменитый экстрасенс из Подмосковья Инна Мишина рассказала о своем сне, в котором она общалась с Антихристом. По словам ясновидящей, он должен будет явиться людям в обличие Иисуса Христа.

Экстрасенс отметила, что собеседник был скромно одет, а волосы темные. Он рассказал Мишиной, что относится к царской российской семье, но по линии отца в нем течет восточная кровь.

«Матери было стыдно, и он был отправлен в приют в США. После этого он попал в храм сатаны. Долго поклонялся Люциферу и к нему пришел демон, пообещавший ему власть над всем миром», — пояснила ясновидящая корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Также собеседница подчеркнула, что на данный момент Антихрист является пастырем.

«Он сказал, что явится из Америки, из дома сатаны. Назвал имя, но я помню лишь первую букву «М». Культурный, грамотный, но от него чувствуется сильная опасность», — добавила Мишина.

О том, когда Антихрист явится людям и что от него ждать читайте здесь.