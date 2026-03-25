Предвзятое трудоустройство и формальные браки: какова обратная сторона запрета на увольнение мужчин с беременными женами

Запрет на увольнение мужчин в период беременности их жен несет дополнительные риски и ограничения: предвзятое отношение со стороны работодателей при трудоустройстве и формальное заключение браков ради трудовых гарантий. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил декан юридического факультета Московского областного филиала РАНХиГС Сергей Рубанов.

В Госдуму РФ внесен законопроект, предполагающий запретить увольнять мужчин в период беременности их жен, сообщает ТАСС. Согласно действующему законодательству, работодатель не может расторгнуть трудовой договор с беременной женщиной, исключение составляют ликвидация компании или прекращении деятельности ИП.

Как отметил юрист Рубанов, фактически речь идет о расширении действующих гарантий, закрепленных в Трудовой кодекс Российской Федерации для беременных женщин, на их супругов. По его словам, цель предлагаемых изменений — обеспечить семье стабильный доход в один из самых уязвимых периодов, что действительно может снизить уровень тревожности и укрепить роль отца еще до рождения ребенка. Однако у инициативы есть и обратная сторона.

«Для работодателей это означает дополнительные ограничения и риски, что на практике может привести к осторожному, а иногда и предвзятому, отношению к трудоустройству мужчин семейного возраста. Кроме того, появляется вероятность злоупотреблений — например, заключения формальных браков ради получения трудовых гарантий», — допустил эксперт.

С юридической точки зрения это важный сдвиг: трудовые гарантии начинают напрямую зависеть от семейного статуса работника, продолжил Рубанов. Насколько эффективно такая мера будет работать — во многом зависит от того, как будут прописаны механизмы контроля и предотвращения злоупотреблений.

«В целом инициатива выглядит социально ориентированной, но требует аккуратной доработки, чтобы не создать больше проблем, чем решить», — заключил он.

Ранее эксперты раскрыли, как понять, что умная колонка в квартире ведет прослушку.