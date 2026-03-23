Умные колонки шпионят за вами: как распознать прослушку и обезопасить себя от хакеров

Для защиты умной колонки от стороннего подключения нужно установить последние версии обновления системы устройства, а также заменить пароль на более сложный при подозрении взлома. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в МВД сообщили, что мошенники могут «разбудить» умную колонку. Колонки могут использовать для слежки за будущими жертвами. Как отметила эксперт Бастрыкина, мошенники используют любые возможности, чтобы получить личную информацию пользователей разнообразных устройств.

«Под угрозой взлома находятся не только смартфоны и компьютеры, но и умные колонки.Такие колонки стали очень распространенными. Из-за того, что они работают с подключением к интернету, у мошенников есть возможность подключаться к ним удаленно. Например, их используют для прослушивания разговоров владельцев и таким образом получают конфиденциальную информацию», — пояснила она.

По ее словам, признаком прослушки может быть странное поведение колонки — ее неожиданные самостоятельные включения или запуск каких-либо функций без команды человека.

«Если возникли подозрения, что к вашей умной колонке подключились злоумышленники, то для начала ее нужно отключить от интернета, а затем стоит заменить пароль от аккаунта на более сложный. Также установите все обновления системы последней версии, это поможет усилить безопасность колонки» — заключила Бастрыкина.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье потеплеет до +15 градусов.