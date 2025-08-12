Премьеру «Шрека 5» вновь перенесли, но уже окончательно: дата выхода мультфильма, секреты сюжета и прокат в России

Фанаты одной из самых любимых анимационных франшиз — «Шрека» — с нетерпением ждут выхода пятой части культового мультфильма. Несмотря на долгие годы ожиданий и неоднократные переносы, официальная дата релиза уже известна. Когда выйдет «Шрек 5», кто его снимает, что известно о сюжете и покажут ли его в России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Дата выхода «Шрек 5»

Премьера «Шрек 5» намечена на 30 июня 2027 года. Изначально релиз планировался на 1 июля 2026 года, однако из-за переноса и стратегических решений студии дата была отложена почти на год. Ранее обсуждалась и промежуточная дата — 23 декабря 2026 года, но она была отменена из-за высокой конкуренции с другими крупными релизами.

Как пишет пишет Deadline, лето больше подходит для выпуска в прокат нового фильма о зеленом огре и его друзьях.

Производство и сюжет

Производством «Шрек 5» занимается студия DreamWorks Animation при сотрудничестве с Illumination — компанией, известной по серии мультфильмов про «Гадкого я». Режиссерами нового мультфильма выступают Уолт Дорн и Конрад Вернон, которые уже имели опыт работы с франшизой. Продюсерами стали Джина Шэй и Крис Меледандри, глава Illumination.

По традиции, главных персонажей озвучат прежние звезды: Майк Майерс вернется к роли Шрека, Эдди Мерфи — к образу Осла, а Кэмерон Диас снова подарит голос принцессе Фионе. Новым интересным голосом станет Зендея, которая озвучит дочь Фионы и Шрека — Фелицию. Это расширит мир любимых героев и позволит развить новые сюжетные линии.

Фото: [ официальный трейлер «Шрэк 5» ]

На данный момент детали сюжета «Шрека 5» держатся в секрете. Известно лишь, что фильм планируют сделать в духе возвращения к истокам, сохранив фирменное чувство юмора и атмосферу первых частей. Однако точных данных о том, каким образом будут развиваться истории главных героев и какое место займет в сюжете новая героиня Фелиция, пока нет. Создатели обещают, что мультфильм сохранит дух приключений, но с новыми сюжетными поворотами.

«Шрек 5» в России

Вопрос о выходе «Шрека 5» в России остается открытым. Дело в том, что с весны 2022 года прокат фильмов Universal Pictures, к которой относится DreamWorks, был приостановлен на российском рынке. На данный момент официальных заявлений о возобновлении проката в России нет, и поэтому возможность легального просмотра мультфильма в кинотеатрах России под большим вопросом. Эксперты не исключают, что россияне смогут посмотреть «Шрек 5» через неофициальные каналы проката.

Ранее стало известно, что экс-участница «Дома-2» Полина Малинина умерла при загадочных обстоятельствах.