Экс-участница «Дома-2» Полина Малинина умерла при загадочных обстоятельствах: как бизнесвумен оказалась в трущобах

24-летнюю экс-участницу «Дома-2» Полину Малинину обнаружили мертвой в квартире в Нижнем Новгороде, передает телеграм-канал Mash. Что известно об инциденте и ее жизни — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Передозировка

Тело девушки пролежало без внимания около трех дней — только после того как она перестала выходить на связь, друзья пришли проверить, все ли с ней в порядке.

По предварительной информации телеграм-канала Mash, причиной смерти могла стать передозировка наркотическими веществами. В свою очередь в программе «Кстати» отметили, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Малинина заходила в подъезд в сопровождении неизвестного мужчины. Утром он покинул здание, воспользовавшись лестницей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Страшный конец красивой мошенницы — девушка, ставшая гламурной аферисткой, погибла в трущобах, видимо, от передозировки», — передается в сообщении.

Фото: [ Кадр из видео телепрограммы «Дом-2» ]

Как красотка стала аферисткой

Полина Малинина, уроженка Нижнего Новгорода, появилась на телепроекте «Дом-2» 21 июня 2021 года. Сначала Малинина проявляла симпатию к Александру Гобозову, однако он выбрал другую участницу — Машу Давидову. Позже у Полины завязались отношения с Давидом Дангой, которые длились около двух месяцев. Во время романа он дарил ей подарки, включая золотые украшения.

После ухода с реалити-шоу Полина занялась модельным бизнесом. Она возглавила нижегородский филиал сети агентств MaryWay, которая имела представительства в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Однако в 2024 году разгорелся скандал: Малинина приглашала девушек на роль моделей, но в конечном итоге происходил обман. После кастинга девушкам навязывали кредиты для их будущего в профессии, однако в реальности женщины толком ничего не получали. С людей брали разные суммы в зависимости от того, насколько далеко зашел обман. У агентства была возможность договориться с банком, поскольку кредиты давали сразу и даже безработным, пишет издание «Стархит».

В 2024 году в отношении Малининой было возбуждено уголовное дело — по данным следствия, жертвами деятельности агентства стали 400 человек. Основательница сети Мария Бабкина была арестована, еще десять человек проходят по делу в статусе обвиняемых, включая и Полину Малинину. Однако на тот момент она находилась на свободе.

После начала расследования и огласки в СМИ Малинина практически исчезла из публичного поля. Она переехала в один из неблагополучных районов Нижнего Новгорода. 7 августа стало известно о смерти девушки.

Ранее стало известно, почему Валентина Иванова готова родить от Тимати вне брака.