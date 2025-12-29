Преждевременны роды и задержка в развитии: врачи рассказали, как проблемы со здоровьем Лерчек могут сказаться на ребенке

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) ждет четвертого ребенка. На прошлой неделе она попала в больницу из-за сильной боли в пояснице, возникла угроза прерывания беременности. Предположительно, после Нового года ей предстоит операция по установке стента. Опасно ли такое состояние матери для ребенка, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач акушер-гинеколог Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО Рафиса Кунафина.

По словам эксперта, беременность при патологии мочевыводящей системы требует особого внимания.

«У пациентки отмечается боль в области почки, вероятно, связанная с обструкцией мочеточника, что подтверждает планируемая установка стента после новогодних праздников. Хроническая почечная дисфункция или обструкция могут приводить к повышению артериального давления, изменению объема циркулирующей крови и нарушению электролитного баланса, что потенциально отражается на плацентарном кровотоке и росте плода», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В то же время сама процедура установки стента при современной урологической технике, продолжила эксперт, обычно выполняется минимально инвазивно и под местной анестезией.

«В таких условиях риск прямого воздействия на плод крайне низок. Ключевым фактором остается своевременное восстановление оттока мочи, что снижает риск инфекционных осложнений, уремии и гипертензии, которые могут оказать неблагоприятное влияние на беременность», — добавила врач.

Иными словами, плановая установка стента не представляет существенной угрозы для ребенка, а отказ или задержка вмешательства может быть более рискованной для здоровья матери и плода, отметила эксперт.

«Так, если почки не работают должным образом, в организме могут накапливаться продукты обмена (например, мочевина, креатинин) и жидкости. Это создает неблагоприятную среду для развития плода и может привести к задержке внутриутробного развития (ЗВУР), недостаточному весу у ребенка, преждевременным родам», — заключила Кунафина.

