Причина не только в алкоголе: стало известно, почему Волочкова покинула шоу «Звезды под капельницей»

Анастасия Волочкова досрочно покинула проект «Звезды под капельницей» из-за конфликта. Что об этом известно и почему все попытки Анастасии участвовать в реалити завершаются провалом — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Причиной конфликта стало то, что балерина пропустила важную лекцию проекта, устроив прощальную вечеринку с алкоголем. После этого в СМИ появилась негативная информация о ее ночном времяпрепровождении, а треш-блогер Александр Гамбаров выступил с критикой в ее адрес.

Волочкова утверждает, что организаторы проекта предлагали участникам употреблять алкоголь перед началом съемок, однако она отказалась из-за плотного графика выступлений. Дополнительным фактором, повлиявшим на решение покинуть шоу, стал инцидент с букетом ее белых роз, который, по словам Анастасии, присвоил Александр Гамбаров. Негативное освещение в прессе и разногласия привели к тому, что балерина прекратила свое участие в программе.

Это не первая попытка звезды участвовать в шоу, которая завершается досрочно. Например, в шоу «Погоня» было видно, что Анастасия не сильно старалась победить, она была в числе первых, кто выбыл. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила это тем, что Волочкова — человек, у которого внутри происходит внутреннее перетягивание каната.

«Скажем так, ангелы и демоны перетягивают внутри нее этот канат. С одной стороны, конечно, хочется того самого пиара, хочется, чтобы о тебе говорили, слышали, видели тебя, и она идет на эти шоу. Но соблюдать правила она, в принципе, не в состоянии, потому что она выше этого. Более того, под воздействием алкоголя, конечно, психика расшатывается», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, сказывается и вольнолюбивое качество Анастасии, добавила психолог.

«Мы помним, как она высоко летала, как она была дивой и прима-балериной Большого театра, какие мужчины за ней ухаживали. Конечно, когда ты выхватил вот это все, потому опускаться на уровень какого-то реалити, да еще и "Звезды под капельницей", соблюдать определенные правила, а психика-то уже разболтана. То есть, ты не можешь адекватно воспринимать те жесткие правила», — подчеркнула психолог.

Фото: [ t.me/volochkova_anastasiya ]

Балерина взвешивает, зачем ей это нужно, зачем ей прогибаться, — она звезда, большая и великая.

«А тут надо входить в такие узкие двери и соответствовать им. Принимается решение хлопнуть этой дверью, зацепиться за то, что может не устраивать, и в любом шоу, как и в коммуникации с любым человеком, найти зацепки, из-за которых ты развернешься и уйдешь. Поэтому она делает попытки войти в какое-то шоу, но продержаться там крайне мало шансов, потому что натура не позволяет. Ей крайне сложно подстроиться под определенные правила, вписаться в какой-то сценарий, не написанный ей самой», — добавила Абравитова.

По словам психолога, Волочковой будет лучше не ходить на шоу, а создать его самостоятельно.

«Потому что действительно у нее есть и огромный опыт, и харизма, и талант. И она сама многие годы делает свое шоу и имеет успех. Сама себя она, конечно, чувствует большой звездой. Для того, чтобы оставаться большой звездой, не надо ходить на шоу, где присутствуют одни сбитые летчики. Если ты себя таковым не чувствуешь и не хочешь, чтобы тебя с ними сравнивали, тогда делай свое шоу и оставайся на той вершине, которую ты сам себе нарисовал», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что домашний арест Лерчек опасен для здоровья ее будущего ребенка.