Лерчек под домашним арестом забеременела четвертым ребенком — кто отец?

Блогер Лерчек, находясь под домашним арестом, забеременела четвертым ребенком. Об этом стало известно РИА Новости от источника, близкого к семье Чекалиных. Информация о беременности подтверждается справкой от гинеколога, приложенной к материалам дела. Что известно об отце ребенка и как стресс под домашним арестом может повлиять на течение беременности — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ребенок от танцора

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, ранее состояла в браке с Артемом Чекалиным, от которого у нее трое детей: близнецы Алиса и Богдан, а также младший сын Лев. Пара развелась в сентябре 2024 года. После развода появились слухи о новом романе Лерчек с танцором. Подруга блогера, Евгения Кривцова, подтвердила наличие у нее надежного избранника, который, видимому, простил ей публичный поцелуй с певцом Натаном. Предположительно, именно этот человек может являться отцом будущего ребенка.

Общественность обсуждает возможность «визитов» к находящейся под арестом Лерчек, вспоминая случай годичной давности, когда блогершу видели целующейся с танцором Луисом Сквиччиарини. Однако сейчас имя отца будущего ребенка остается тайной.

Потенциально опасно для ребенка

Заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач акушер-гинеколог Мария Стратонова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что стресс во время беременности Лерчек является одним из значимых факторов, способных влиять как на состояние будущей матери, так и на внутриутробное развитие ребенка.

«Продолжительное эмоциональное напряжение приводит к устойчивому повышению уровня кортизола и адреналина — гормонов, изменяющих работу сердечно-сосудистой системы, метаболизм и иммунный ответ. Эти биохимические изменения могут нарушать нормальные адаптационные механизмы организма беременной», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Для плода хронический материнский стресс потенциально опасен по нескольким направлениям, добавила она.

«Во-первых, он влияет на плацентарный кровоток, что в ряде случаев может снижать поступление кислорода и питательных веществ. Во-вторых, длительное воздействие повышенного кортизола способно изменить формирование нейроэндокринных систем ребенка, что, согласно данным ряда исследований, ассоциируется с повышенным риском поведенческих и адаптационных нарушений в дальнейшем», — подчеркнула Стратонова.

Однако выраженность влияния стресса на беременность всегда индивидуальна и зависит от исходного состояния здоровья женщины, уровня психологической поддержки и качества медицинского наблюдения, заключила эксперт.

