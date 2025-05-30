Сеть фастфудов McDonald's не сможет выкупить рестораны быстрого питания «Вкусно — и точка» в России, поскольку российскому бренду нет смысла продавать процветающий бизнес. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко.

Ранее основатель сети ресторанов русской кухни «Теремок» Михаил Гончаров в интервью РБК заявил, что McDonald's очень дорого обойдется возврат в РФ, цена выкупа определяется показателями работы «Вкусно — и точка». И как отметила эксперт Литвиненко, вложенное в российский бренд просто так не отдадут.

Сеть McDonald’s объявила о временной остановке деятельности в России 8 марта 2022 года из-за санкций, наложенных Западом. Уже 16 мая 2022 года компания сообщила о полном уходе из страны, а также о полной продаже всего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору с возможностью через несколько лет выкупить активы обратно. 12 июня 2022 года в помещениях бывших ресторанов сети McDonald’s в России начали открываться аналогичные предприятия под новым брендом «Вкусно — и точка». В этот день открылись первые 15 ресторанов.

«Я считаю, что сети “Вкусно — и точка” не нужно возвращения McDonald's. Все компании, которые уходили из России в 2022-2023 годах, громогласно заявляли о том, что уходят навсегда и не вернутся, несмотря на то, что заднюю дверь для возвращения оставили приоткрытой. За два года [после ухода сети фастфуда] многое сделано нашими управляющими, вложено как в развитие бизнеса, так и в развитие людей. Поэтому отдавать просто так активно развивающийся бизнес вряд ли кто-то заинтересован», — пояснила специалист.

Эксперт напомнила заявление президента РФ Владимира Путина о возвращении западных брендов на российский рынок: глава государства подчеркнул, что продавшие свой бизнес с большой скидкой не должны выкупать его по такой же низкой цене.

«Нужно смотреть индивидуально в каждом случае, есть ли интерес со стороны российских управляющих отдавать бизнес, который уже по сути им принадлежит. Если компания уходила с заявлением, что не готова работать на российском рынке, развивать свой бизнес и дальше инвестировать, вкладывать, то на каком основании мы должны сейчас его возвращать», — выразила мнение экономист.

Однако в случае простоя или заморозки активов ситуация была бы совершенно другой, заверила специалист. Тогда возвращение западных брендов имело бы смысл.

«Но у “Вкусно — и точка” прямо противоположная ситуация. Я считаю, что топ-менеджмент сети вряд ли захочет отдавать процветающий бизнес», — отметила эксперт.

Западным компаниям, в том числе и McDonald's, придется заново развивать свою сеть и по-новой входить в российский рынок, заключила Литвиненко.

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