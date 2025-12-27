Примерь смокинг, не вставая с дивана: «Яндекс» встроил в «Алису» инструмент для мгновенного редактирования фото

Компания «Яндекс» существенно расширила возможности своего голосового помощника, представив в «Алисе AI» встроенный инструмент для редактирования изображений. Новая функция «Редактирование изображений» позволяет мгновенно трансформировать фотографии по готовым шаблонам, открывая доступ к креативным экспериментам для широкой аудитории.

На текущем этапе пользователи могут опробовать два ключевых сценария. Первый — виртуальная примерка одежды: на загруженное фото можно добавить, например, черный смокинг или вечернее платье. Второй — создание персонализированных новогодних открыток с использованием предустановленных праздничных макетов.

В перспективе разработчики планируют значительно обогатить функционал. Пользователям предоставят возможность применять текстовые промпты (запросы) для детального редактирования: изменения фона, причесок, гардероба персонажей, добавления декораций, а также наложения различных художественных стилей и фильтров.

Для доступа к инструменту необходимо в чате с «Алисой AI» нажать кнопку «Оживи фото», перейти в раздел «Студия» и выбрать опцию редактирования. После загрузки изображения и выбора шаблона результат можно мгновенно превратить в короткий видеоролик с помощью функции «оживления», также доступной в «Студии».

Нововведение уже активно и доступно для всех пользователей на территории России в отдельном приложении «Алиса AI», а также в чате «Яндекс Браузера».

