«Буду ждать»: Полина Диброва раскрыла детали прощального разговора с Дмитрием Дибровым

Полина Диброва впервые раскрыла подробности последнего разговора с бывшим мужем Дмитрием Дибровым. По ее словам, телеведущий заявил, что будет ждать ее возвращения в семью, и выразил сожаление, что не мог предотвратить расставание, если бы знал о его возможности.

Экс-супруга известного шоумена поделилась откровениями в интервью «КП». Полина призналась, что финальный диалог с Дмитрием был непростым, но важным для обоих.

«Это такие интимные моменты наших разговоров… У нас был финальный диалог, и он действительно мне сказал о том, что он бы все сделал, чтобы этого не случилось, если бы понимал, что такое может произойти», — рассказала модель.

При этом она не уточнила, как сама отреагировала на такое заявление, но дала понять, что их пути разошлись окончательно.

Тем временем Полина строит новые планы. Недавно она сообщила, что подписала договор с издательством и теперь готовится попробовать себя в роли писательницы. Диброва обещала делиться с поклонниками подробностями творческого процесса, возможно, даже публиковать отрывки будущих книг.

Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Дибровых стало известно осенью. Модель вступил в отношения с Романом Товстиком, который тоже ушел от жены Елены.

Дибров, который долгое время считался примерным семьянином, тяжело переживал развод. Однако ни он, ни Полина не вступали в публичные перепалки, предпочитая сохранять достоинство. В их браке на свет появились трое сыновей.

