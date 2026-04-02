Прокуратура Долгопрудного проконтролирует ход расследования дела о нападении на сотрудников полиции

Городская прокуратура Долгопрудного взяла на контроль ход расследования уголовного дела о нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Инцидент произошел днем 2 апреля в городском суде Долгопрудного. После окончания заседания подсудимый 1991 года рождения, находясь в помещении конвоя, попросился в туалетную комнату. Выходя из помещения, он напал на конвоировавших его сотрудников полиции и нанес им телесные повреждения. Правоохранители, применив табельное оружие, задержали нападавшего.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона.