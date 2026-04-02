«Ужасающая» ракета: учения России с «Ярсом» в Сибири привели Запад в состояние паники

Британское СМИ вышло с заголовком, от которого у читателей стынет кровь: «Россия развернула ужасающую межконтинентальную ракету для ядерных учений». Речь идет о подвижном грунтовом ракетном комплексе «Ярс» — машине, способной нести ядерный заряд на тысячи километров. Об этом сообщает Daily Mail.

Судя по тону публикации, на Западе впали в настоящую истерику. Хотя российское Минобороны подчеркивает: это рутинные маневры, в ходе которых военнослужащие отрабатывают рассредоточение, смену полевых позиций, преодоление участков условно зараженной территории, инженерное оборудование и маскировку. Все — в рамках плана боевой подготовки.

Ракетный комплекс «Ярс» — это межконтинентальная баллистическая ракета мобильного базирования. Она способна поражать цели на дальности до 12 тысяч километров и нести несколько ядерных боеголовок. На вооружении РВСН такие комплексы стоят уже более десяти лет, регулярно участвуют в учениях и дежурстве. Так что нынешние маневры в Сибири — не эскалация, а плановая боевая учеба.

Ранее депутат назвала выход Молдавии из СНГ самоубийством.