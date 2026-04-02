Производство ветеринарных препаратов модернизируют в Серпухове. По итогам модернизации увеличатся мощности предприятия, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, научно-производственная компания «Асконт+» планирует к 2027 году нарастить объемы выпуска с 530 до 650-680 тыс. условных литров и килограммов.

Компания реализует инвестпроект по обновлению производственных мощностей. Действующий склад перепрофилируют под производственный корпус, а затем построят новый складской комплекс. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 2,6 млрд рублей.

В ассортименте компании более 40 наименований лекарственных препаратов. Продукция востребована не только в России, но и в зарубежных странах. Так, препараты компании экспортируются в Казахстан, Беларусь, Армению, Таджикистан и другие страны.

