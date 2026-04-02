«Купила машину, а через 5 лет банк забрал»: россиян предупредили о скрытых долгах прошлых хозяев

Счастье от покупки подержанной машины может обернуться кошмаром спустя годы. Эксперт Даниил Саблин раскрыл схему, о которой молчат продавцы. Вы купили авто, отъездили на нем пять лет, а потом приходят приставы и забирают железного коня. И закон будет на их стороне. Об этом сообщает «Quto.ru».

Эксперт привел реальную историю жительницы Невинномысска. Женщина приобрела подержанный Hyundai. Через пять лет ей предъявили иск от банка: оказалось, прежний владелец за месяц до продажи взял кредит под залог этой машины. Девушка поставила авто на учет, ездила без проблем, но суд все равно встал на сторону банка. Автомобиль конфисковали.

Почему так происходит? Саблин объясняет: ГИБДД не имеет доступа к кредитной истории. Проверка по базе ведомства не покажет, числится ли машина в залоге. Единственный способ обезопасить себя — пробить VIN-номер через реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Там хранятся сведения о 13,6 млн автомобилей, которые находятся в обременении. Только за первую половину 2025 года в этот список попал миллион новых машин.

