Телеведущий Андрей Малахов позвал к себе в шоу создателя «Архипедии» и автора вирусных роликов

Павел Мелешкин, ведущий из Архангельска, стал гостем программы «Малахов» (16+) на телеканале «Россия 1», пишет интернет-портал 29.ru. Популярный телеведущий Андрей Малахов представил его как комедийного автора, над роликами которого смеется вся страна.

Павел рассказал о своем проекте «Архипедия», который они снимают вместе с Евгением Сухановым уже 12 лет. За это время вышло около 4000 видео — это опросы обычных прохожих на актуальные темы. Успех пришел благодаря абсурдным диалогам и искренности участников.

Один из роликов, где школьница рассуждала о Тамбове, стал вирусным и привлек внимание губернатора Тамбовской области Максима Егорова. Глава региона не только репостнул видео, но и предложил девочке экскурсию по области. Этот случай и помог проекту попасть в федеральный эфир.

В интервью Мелешкин отметил, что первый успех к ним пришел после ролика о сопле и Новом годе. Сейчас он также пробует себя в кино: дебютировал в фильме «По-братски».

В конце программы ведущий передал привет своей семье и собаке мальтипу Марсику, поблагодарив жену, дочь, маму, тещу и тестя за поддержку.

Кстати, северяне часто становятся гостями шоу Андрея Малахова. Ранее в программе участвовали Олег Долгобородов из Онеги, Наталия Нечаева из Березника, а также воспитанник детдома и вокалист Максим Захаров из Архангельской области.

