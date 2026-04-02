Фаер-шоу перед свадьбой: в московском салоне красоты спалили невесту сушкой для лака

Вместо брачного вальса — скорая и ожоговый центр. В московском районе Митино маникюрный салон устроил настоящий ад невесте, которая пришла привести себя в порядок перед самым главным днем. Об этом сообщает «Lenta.ru».

По словам руководительницы салона, девушка записалась на педикюр с обычным покрытием перед свадьбой. Мастер растопил свечой масло для массажа стоп. А потом нарушил все мыслимые правила безопасности: поставил горящую свечу прямо между ног клиентки, а после брызнул на пальцы сушкой для лака на масляной основе. Сработало как ускоритель. Столб пламени ударил до потолка.

Директор салона, выступая на камеру, признала: техрегламенты есть, все отрабатывают процедуры на моделях по 200 раз. Но у мастера в тот момент, по словам директора видимо, «отключилась связь мозга с космосом». Результат — ожоги у невесты, сорванная свадьба и репутация салона, летящая в тартарары. Сама героиня ролика пояснила: вместо того чтобы настраиваться на романтический день, клиентка прямо из студии уехала на скорой в институт имени Склифосовского.

