«Живописные северяне» покидают Подмосковье: свиристели — звезды соцсетей — готовятся к отлету

Они собирали тысячи лайков, украшали зимние парки и заставляли прохожих замереть с фотоаппаратами наизготовку. А теперь — прощайте. Яркие свиристели с хохолками и «масками» на мордочках покидают Подмосковье. Об этом сообщает REGIONS .

Орнитолог Алексей Курячин объяснил: начиная с марта–апреля птицы собираются в стаи и берут курс на приполярную тайгу. Там, в родных краях, они выведут птенцов. Зимой свиристели кормились ягодами рябины, калины и боярышника в наших широтах, а весной ягодный стол скудеет, и инстинкт гонит их домой.

Лето пернатые проведут в таежных лесах, где обилие насекомых и простор для гнездования. А следующей осенью, когда снова созреют ягоды, они вернутся в подмосковные парки. И снова будут позировать на ветках, собирая восторженные комментарии.

У тех, кто не успел насмотреться на «рябиновых птиц», есть последний шанс. Эксперт советует искать их утром или вечером в парках — на рябине, калине, боярышнике. Не шуметь, не кормить с рук и запастись терпением.

