Делегации Мозамбика представили работу молочного комбината в Чехове

Официальная делегация Республики Мозамбик под руководством председателя Ассамблеи республики Маргариды Адамужи Талапы посетила молочный комбинат «Чеховский» в Подмосковье. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Здесь высокий уровень автоматизации и внедрения цифровых решений. В этом направлении Подмосковье является примером для многих регионов страны», - отметила сенатор РФ, член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Подмосковье — лидер в стране по производству кисломолочной продукции. В 2025 году объем выпуска составил более 476 тыс. тонн. Это 17,3% общероссийского рынка и более 43% производства в ЦФО.

«В 2025 году общий объем экспорта молочной продукции региона по стоимости вырос на 24% по сравнению с 2024 годом. По группе кисломолочной продукции рост составил 27% год к году», - рассказал замглавы Минсельхозпрода региона Дмитрий Черепнин.

Филиал «Чеховский» является флагманской площадкой компании «Логика молока» и крупнейшим молокоперерабатывающим предприятием страны. Предприятие производит 54% всей кисломолочной продукции, выпускаемой в Подмосковье. Предприятие перерабатывает до 1 100 тонн молока в сутки и выпускает свыше 260 тыс. тонн готовой продукции в год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл центр по сборке оборудования для молочной промышленности в Лобне.