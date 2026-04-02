«Пирожные, инвестиции и девять лет тюрьмы»: экс-возлюбленный Волочковой обжаловал приговор
Бывший возлюбленный российской балерины Анастасии Волочковой обжаловал приговор, по которому его признали виновным в мошенничестве на сумму около 40 млн рублей, сообщает Super.ru. Речь идет о Дмитрии Дюране, которому суд ранее назначил 9 лет лишения свободы по совокупности приговоров.
Дюрана признали виновным в мошенничестве в отношении предпринимателей. Он собирал деньги под видом инвестиций, обещал высокую доходность, а после получения средств переставал выходить на связь. Всего, по данным следствия, пострадало около 50 инвесторов.
Волочкова, у которой были романтические отношения с Дюраном, накануне прокомментировала ситуацию. Балерина заявила, что он не делал ей ничего плохого, дарил красивые подарки.
По словам артистки, они познакомилась после одного из ее выступлений в Москве. Тогда Дюран подарил пирожные участницам номера Волочковой. Балерине, как она сама ответила, повезло не стать одной из жертв обмана.
